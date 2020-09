05-09-2020, Oogtv info & foto`s Joey Lameris 112Groningen & Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Noodbevel van kracht na voetbalrellen in binnenstad

Groningen - In de binnenstad van Groningen geldt sinds zaterdagavond een noodbevel. Het noodbevel zou aanvankelijk om middernacht ingaan maar is vanwege de voetbalrellen eerder van kracht geworden.

Rond 20.00 uur sloeg de vlam in de pan in de Ellebogenbuurt. Naar verluidt supporters van FC Groningen en DSC Arminia Bielefeld raakten met elkaar slaag. Op filmpjes is te zien dat er over en weer rake klappen werden uitgedeeld. Daarnaast werd er met tafels en stoelen en met fietsen gegooid. Het treffen in de Ellebogenbuurt is volgens bronnen afgesproken werk geweest. De rellen duurden kort. Toen de politie ter plaatse kwam was iedereen al vertrokken. Aanhoudingen zijn nog niet verricht.

Om een herhaling te voorkomen heeft de gemeente een noodbevel ingesteld. De politie is ondertussen op zoek naar voornamelijk Duitse voetbalsupporters. Met het noodbevel kunnen zij onder begeleiding van de politie uit de stad worden gezet. Volgen ze dit niet op dan kunnen ze worden vastgezet. Incidentfotografen laten weten dat er in de avond veel politie aanwezig is. Ook de mobiele eenheid staat paraat. Meldt Oogtv.nl

FC Groningen speelt zondagmiddag om 14.30 uur een oefenwedstrijd tegen DSC Arminia Bielefeld.