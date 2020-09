06-09-2020, Rtvnoord.nl bron & video 112Groningen & P. Wind & J. Lameris

Gemeente Groningen `overvallen` door de onverwachte vechtpartij' (Video)

Groningen - De gemeente Groningen zegt verrast te zijn door de vechtpartij tussen supportersgroepen zaterdagavond in de Groninger binnenstad. Dat meldt Rtvnoord zondagmorgen.

In de Grote Kromme Elleboog gingen Duitse en Groningse voetbalfans met elkaar op de vuist. Daarbij sneuvelden onder meer terrasmeubilair, fietsen en glaswerk. De vechtpartij duurde maar kort, binnen de kortste keren waren de relschoppers gevlogen. De politie heeft niemand aangehouden.

Tv Noord Bron

Update 112gr.: In de binnenstad van Groningen is zondagmiddag veel politie aanwezig. De aanwezigheid heeft te maken met de oefenwedstrijd die FC Groningen zondagmiddag speelt tegen de Bundesliga-club Arminia Bielefeld. Zegt Oogtv.

“De sfeer is rustig en gemoedelijk”rond 13.30 uur. “Het enige dat afwijkt van een gewone zondagmiddag is dat er opvallend veel politie aanwezig isDe mobiele eenheid is weer standby. Rond 15:15 uur was het nogsteeds overal rustig.

Beelden op o.a. NOS, Rtl