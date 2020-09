06-09-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Basisschool De Vuurtoren maandag weer open na dodelijke steekpartij

Groningen - Basisschool De Vuurtoren aan de Vaargeul in de Groningse wijk Lewenborg gaat maandag weer open. In de nacht van donderdag op vrijdag vond er een steekpartij plaats op het schoolplein van de school waarbij een 19-jarige tiener om het leven kwam.

Vrijdag moest de school noodgedwongen dichtblijven. De politie was direct na het aantreffen van het slachtoffer begonnen met een groot onderzoek. Rechercheurs en medewerkers van de Forensische Opsporing, de FO, kamden de omgeving minutieus uit om sporen veilig te stellen. Een woordvoerder van Openbaar Onderwijs Groningen, waar basisschool De Vuurtoren deel van uit maakt, zegt dat maandag de lessen hervat worden. Dit is inmiddels ook gecommuniceerd met de ouders van de leerlingen.



In de nacht van donderdag op vrijdag was er rond 00.30 uur een melding bij de politie binnengekomen over een lichaam op het schoolplein. Agenten en verpleegkundigen van de Ambulancedienst begonnen na aankomst direct met het verlenen van eerste hulp. Ondanks hun hulp overleed het slachtoffer korte tijd later. Hij bleek een steekwond te hebben. Vrijdagmiddag werden drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee jongens van 17 jaar en een 18-jarig meisje. Zij zitten nog vast.



Buurtbewoners en vrienden hebben vrijdagavond bloemen gelegd op het schoolplein. Ook werden er kaarsjes gebrand.