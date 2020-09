07-09-2020, Martin Nuver 112Gr.

Man valt van steiger bij de Kamerlingh Onnestraat

Groningen - Tijdens werkzaamheden aan een gevel in de Kamerlingh Onnestraat in de stad is maandagmorgen rond 11:00 uur een man gewond geraakt nadat hij van een steiger was gevallen.

Het gebeurde tijdens werkzaamheden met glas plaatsen. Hoeveel meter hij is gevallen is niet bekend. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar het bedrijfsongeval. De man is naar een ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.