07-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Spoeddebat in gemeenteraad over voetbalrellen

Groningen - Meerder gemeenteraadsfracties hebben voor aanstaande woensdag een zogenaamd ‘interpellatiedebat’ aangevraagd omtrent de rellen die afgelopen zaterdag plaatsvonden in de binnenstad van Groningen.

Het debat volgt nadat de gemeente Groningen bekend maakte dat de rellen als een verrassing kwamen. Hoewel het debat nog niet vastligt bij de gemeente, bevestigt een woordvoerder dat er een interpellatiedebat in de maak is. Verschillende raadsfracties zijn bezig met een aanvraag. Zegt Oogtv.

Zaterdagavond rond 20.00 uur sloeg de vlam in de pan in de Ellebogenbuurt. Supporters van FC Groningen en DSC Arminia Bielefeld raakten met elkaar slaag. Op filmpjes is te zien dat er over en weer rake klappen werden uitgedeeld. Daarnaast werd er met tafels en stoelen en met fietsen gegooid.

Het treffen in de Ellebogenbuurt is volgens bronnen afgesproken werk geweest. De rellen duurden kort. Toen de politie ter plaatse kwam was iedereen al vertrokken. De gemeente stelde een noodbevel in om nieuwe rellen te voorkomen.