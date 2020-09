07-09-2020, Persbericht Defensie, foto's M. Kraan & Redactie M. Nuver

Krijgsmachtseenheden werken samen boven Marnewaard

Marnewaard - Krijgsmachtseenheden werken samen boven Marnewaard achtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht en militairen van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers zijn vanmorgen begonnen aan oefeningen.

Zij voeren deze de hele werkweek uit boven de Marnewaard en het gebied tussen Dokkum en Winsum.



Oefenen boven MarnewaardToon opties

Joint Terminal Attack Controllers (JTAC’ers) van de Koninklijke Landmacht en Korps Mariniers worden de hele week opgeleid in het waarnemen en zichzelf positioneren ten opzichte van de doelen. Jachtvliegers schakelen vervolgens op aanwijzingen van de JTAC’ers gesimuleerd de gronddoelen uit.



Volgens een ervaren F-16-vlieger ligt het accent sterk op samenwerkingen tussen verschillende eenheden. “We hebben de afgelopen jaren als Luchtmacht veel ervaring opgedaan in conflictgebieden zoals Afghanistan, Irak en Syrië. Het is essentieel voor onze jongere collega-vliegers en JTAC’ers dat we deze ervaringen door kunnen geven.”





Close Air Support-missies

Tot en met donderdag duren de vliegbewegingen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Vrijdag gebeurt dat tot 12.00 uur. De oefeningen zijn vanwege de JTAC-opleidingen, waarbij getraind wordt voor zogenoemde Close Air Support-missies.





Tijdens de oefeningen kunnen de straaljagers soms lager vliegen dan mensen gewend zijn. Het oefengebied wordt het hele jaar gebruikt voor verschillende soorten trainingen.

Tot en met donderdag duren de vliegbewegingen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Vrijdag gebeurt dat tot 12.00 uur. De oefeningen zijn vanwege de JTAC-opleidingen, waarbij getraind wordt voor zogenoemde Close Air Support-missies.

Tijdens de oefeningen kunnen de straaljagers soms lager vliegen dan mensen gewend zijn. Het oefengebied wordt het hele jaar gebruikt voor verschillende soorten trainingen.

Kijk voor vragen, opmerkingen of klachten op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen.