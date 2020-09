07-09-2020, Redactie & archieffoto Enexis

Stroomstoring in Delfzijl verholpen

Delfzijl - Er is op dit moment een stroomstoring in Delfzijl gemeld(13.09 uur) daarbij zitten 1297 klanten zonder stroom. De oorzaak is nog niet bekend.

Monteurs van Enexis zijn onderweg om dit op te lossen. Het is niet bekend hoelang de storing nog duurt. Update: Om 14:48 uur was de storing verholpen, Het ging om een defecte kabel. tweets