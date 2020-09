07-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Vier maanden cel voor mishandeling in Stad

Groningen - De rechtbank Noord-Nederland heeft vrijdagmiddag een celstraf van vier maanden opgelegd aan een 46-jarige man, omdat hij op 12 juni j.l. een andere man tegen zijn hoofd heeft geslagen in een openbare gelegenheid in de stad Groningen.

De verdachte zat tijdens de mishandeling al in zijn proeftijd voor een ISD-maatregel, een strafmaatregel bedoeld voor personen die veelvuldig met justitie in aanraking komen. Hoewel de rechtbank gronden had om de maatregel op te leggen (ISD-detentie duurt maximaal twee jaar), besloot de rechter om dit niet te doen. De proeftijd van de veroordeelde ging twee weken voor het incident in. Op de vier maanden cel wordt het voorarrest van de man in mindering gebracht, het slachtoffer krijgt geen schadevergoeding. Dat meldt Oogtv.nl

Uit getuigenverklaringen is gebleken dat verdachte plotseling, vanuit het niets, het slachtoffer heeft aangevallen. Ook blijkt uit de getuigenverklaringen dat aangever door dat op hem uitgeoefende geweld buiten bewustzijn is geraakt. Het geweld vond in het openbaar plaats, in het bijzijn van meerdere omstanders. Volgens de rechtbank heeft de verdachte hiermee een gevoel van onveiligheid in de maatschappij gecreëerd.