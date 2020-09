07-09-2020, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver redactie

Groot waterlek bij de Van Lenneplaan (Video)

Groningen - Op de kruising Van Lenneplaan met de Van Ketwich Verschuurlaan is maandagmiddag een groot waterballet ontstaan. Het water stroomde hard de straat op. 29 mensen zitten zonder water.

De oorzaak is een gesprongen waterleiding in de Wijert. Naast een flat zit een groot gat in de stoep waar het water uit stroomt. De weg is afgezet en het waterbedrijf en een aannemer gaan het lek repareren.

Update: Hoe het precies heeft kunnen ontstaan is onbekend”, vertelt Tabitha Petter-Koers van het Waterbedrijf Groningen. “Onze aandacht ligt op dit moment ook vooral bij het verhelpen van de storing. Om de gesprongen waterleiding te kunnen repareren hebben we de druk van de leiding gehaald.

Hierdoor zitten op dit moment 29 aansluitingen zonder water. We realiseren ons dat dat heel vervelend is. Zoals we het nu inschatten denken we dat om 19.00 uur iedereen weer water heeft. Een actuele stand van zaken rond de reparatie vind je ook op onze website.” Zegt Oogtv

“Als je water nodig hebt zou ik adviseren om even naar een supermarkt te gaan. We realiseren ons dat het heel vervelend is om geen water te hebben. In onze terminologie spreken we echter van een beperkte storing. Daarom zetten we geen waterkar in. Voor we die kar gevuld hebben is het al 19.00 uur.”

De woordvoerder voegt toe dat als er straks weer druk op de leiding de werkzaamheden in de straat waarschijnlijk nog even doorgaan.

Dvhn