07-09-2020, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver redactie

Nogsteeds geen water bij 29 adressen in de Wijert (Video)

Groningen - Op de kruising Van Lenneplaan met de Van Ketwich Verschuurlaan is maandagmiddag een groot waterballet ontstaan. Het water stroomde hard de straat op. 29 mensen zitten zonder water.

De oorzaak is een gesprongen waterleiding in de Wijert. Naast een flat zit een groot gat in de stoep waar het water uit stroomt. De weg is afgezet en het waterbedrijf en een aannemer gaan het lek repareren.

Update: Hoe het precies heeft kunnen ontstaan is onbekend”, vertelt Tabitha Petter-Koers van het Waterbedrijf Groningen. “Onze aandacht ligt op dit moment ook vooral bij het verhelpen van de storing. Om de gesprongen waterleiding te kunnen repareren hebben we de druk van de leiding gehaald.

Update 23:00: De 29 aansluitingen in de wijk De Wijert die sinds maandagmiddag zonder water zitten, zitten dat aan het einde van de avond nog altijd. Het Waterbedrijf Groningen heeft een waterwagen ter plaatse laten komen.

De problemen ontstonden rond 16.00 uur. Door nog onbekende oorzaak scheurde een waterleiding. Het water stroomde na de breuk de straat op waardoor er in de Van Lenneplaan en de Van Ketwich Verschuurlaan een waterballet ontstond. Het Waterbedrijf Groningen begon direct met de reparatie waarbij de druk van de waterleiding werd gehaald en 29 aansluitingen zonder water kwamen te zitten.





Aanvankelijk dacht men dat de problemen rond 19.00 uur verholpen waren. Dit gaat echter langer duren. In de straat is een waterwagen geplaatst waar bewoners gratis water kunnen halen. De werkzaamheden gaan ondertussen onverminderd door, maar het is onbekend wanneer het euvel verholpen is. Het Waterbedrijf laat weten dat als gevolg van de werkzaamheden er troebel water uit de kraan kan komen. Dit water is niet schadelijk voor de gezondheid. Wel wordt geadviseerd om de kranen dan een half uur dicht te houden. Meldt Oogtv.nl.

