07-09-2020, Patrick Wind & Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Man beschoten en raakt gewond in de Wijert (Update)

Groningen - Maandagmiddag omstreeks vijf voor zes werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een geweldsincident aan de Rademarkt in de stad Groningen.

Bij het geweldsincident, dat aan de Van Schendelstraat in de Wijert had plaatsgevonden, zou mogelijk geschoten zijn. De hulpdiensten, waaronder twee ambulances, meerdere politie-eenheden en zelfs een traumahelikopter, spoedden zich ter plaatse naar het incident om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer. De traumahelikopter werd boven het incident geannuleerd door de meldkamer en kon al snel weer terug naar zijn standplaats op Airport Eelde.





Aan de Van Schendelstraat in de Wijert zou een man zijn beschoten met een nog onbekend wapen. De man is na het incident gevlucht en is naar de politiebureau aan de Rademarkt gereden om het incident te melden. De man raakte bij het incident gewond en werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen. De politie heeft ter plekke, in de Van Schendelstraat, onderzoek gedaan naar de toedracht van het geweldsincident.





Uiteindelijk werd de gewonde man met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Voor zover bekend heeft de politie niemand aangehouden. Wel heeft men na het incident een woning doorzocht waarbij meerdere wapens in beslag werden genomen.





De politie gaat verder met het onderzoek en sluit aanhoudingen nog niet uit.