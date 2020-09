07-09-2020, 112Groningen.nl

Politie houdt 1 relschopper aan na massale vechtpartij in binnenstad

Groningen - De politie heeft zondagavond één persoon aangehouden na een massale vechtpartij in de binnenstad van Groningen.

Afgelopen zaterdagmiddag ging het mis bij een café aan de Kromme Elleboog in de stad. Twee grote groepen voetbalsupporters gingen met elkaar op de vuist. Bij de vechtpartij waren ongeveer 30 á 40 mensen betrokken.



Na aanleiding van de massale vechtpartij is de politie zondagochtend een opsporingsonderzoek gestart naar de aanleiding van deze vechtpartij en wie er betrokken waren bij het incident.



Zondagavond is een eerste verdachte man aangehouden, meldt de politie. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Meer aanhoudingen kan de politie momenteel nog niet uitsluiten. Heeft u nog informatie over het incident zaterdagmiddag? Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.