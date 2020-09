08-09-2020, Jelte Haumersen 112Groningen & Robert Jan Boonstra

Vrachtwagen gekanteld, weg nu weer open (Video)

Frieschepalen - Op de A7 nabij Marum is dinsdagmorgen rond 04:30 uur een vrachtwagen gekanteld. Bij de afslag Frieschepalen raakte de chauffeur door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt.

Door het ongeval ontstond er file op de A7. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is niet bekend als de chauffeur gewond raakte. Berger Poort uit Hoogkerk heeft deze klus vakkundig afgehandeld. Rond 10:30 uur was de weg weer geheel open.

