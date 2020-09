08-09-2020, RIVM Twitter bron

Corona : Update 2 september t/m 8 september 2020

Landelijk - Afgelopen week zijn er 5.427 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 1.830 meldingen meer dan het aantal meldingen van vorige week.

Er zijn in de afgelopen week 43 patiënten door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 14 minder dan vorige week. Deze week zijn 17 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 minder dan in de week er voor. Zie het nieuwsbericht stijging aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen.

In de afgelopen week hebben ruim 180.182 mensen zich laten testen in de GGD teststraten, vorige week waren dit nog 163.572 mensen. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week toegenomen van 2,2% in de voorgaande week naar 2,8%, deze week. Het reproductiegetal is gestegen en ligt op 1,17. Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn samen 117 anderen besmetten.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

