De Winschoterweg in Groningen is in september twee weekenden dicht vanwege groot onderhoud. De weg is gestremd vanaf de kruising met de Bornholmstraat tot en met de rotonde bij Waterhuizen van vrijdag 11 september 19.00 uur tot maandag 14 september 06.00 uur en van vrijdag 18 september 19.00 uur tot maandag 21 september 06.00 uur.