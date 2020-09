08-09-2020, Dvhn.nl bron

Politie rukt uit naar Bunschoten maar moet in Winschoten zijn

Winschoten - De politie rukte dinsdag kort voor half vier voor een ruzie uit naar supermarkt Lidl. Dat deed ze goed. Dat meldt Dvhn.nl

Minder goed was dat ze naar de vestiging in het Utrechtse Bunschoten ging, terwijl ze in Winschoten moest zijn.

De voor een ruzie gealarmeerde politie trof bij aankomst bij de supermarkt in Bunschoten niemand die iets over een ruzie kon vertellen.

Maar ook daar ontbrak ieder spoor van de melder. Uiteindelijk werd duidelijk waarom: de man hield zich bij de Rabobank in Winschoten op en dus niet in Bunschoten.

