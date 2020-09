08-09-2020, Politie Groningen

Wim Korhorn uit Groningen vermist

Groningen - Vanuit de Weijert wordt de 67-jarige Wim Korhorn vermist.

Hij is als vermist opgegeven nadat hij niet bij de uitvaart van zijn partner is gekomen. Naam: Wim Korhorn Geboortedatum: 26-09-1952 Huidige leeftijd: 67 Lengte: 1.75/1.80 Haarkleur: grijs Geslacht: man Mocht u weten waar hij is, neem dan contact op met de politie via 0900-8844