09-09-2020, Redactie & Twitter

Opnieuw brandstichting in Hoogezand

Hoogezand - De brandweer heeft dinsdagavond rond 23:40 uur opnieuw een brand geblust, dit keer op de Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand. Dit keer ging het om een oude schuur.

Brandweer Hoogezand kwam ter plaats eom de brand te blussen. In de wijk worden momenteel diverse woningen gesloopt. Al een paar keer werd er brand gesticht in de wijk. De brand was ook dit keer snel onder controle.

Tweet 112Hoogezand