09-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Veel boetes bij verkeerscontroles in noorden en oosten van Stad

Groningen - De politie heeft dinsdag in de noordelijke en oostelijke stadswijken de hele dag verkeerscontroles gehouden. Tientallen fietsers, bromfietsers en scooterrijders kregen een bon.

In totaal werden 31 mensen bekeurd omdat ze al fietsend een mobiele telefoon in de hand hadden en dat is verboden. Het maakt niet uit of je een appje leest, telefoontje opneemt of ander nummer opzet. Daarnaast heeft de politie snelheidsovertreders bekeurd. Negen bromfietsers en scooterrijders kregen een boete vanwege de technische staat van hun voertuig. Ze kregen ook een WOK-melding. Dat betekent dat ze pas weer de weg op mogen nadat het voertuig gekeurd is.Zegt Oogtv

Er zijn meerdere redenen waarom de politie een WOK-status geeft. Meestal is dit vanwege rijden met een te hoge snelheid, geen of verkeerde verlichting hebben, met versleten banden rijden of rijden met uitstekende delen.

De politie heeft ook nog opgetreden tegen fout parkeren, rijden zonder rijbewijs, negeren van rood licht, niet tonen van het ID-bewijs en het opgeven van een valse naam.