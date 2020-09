09-09-2020, 112Groningen.nl

Familie organiseert zoekactie naar vermiste Wim Korhorn (67)

Groningen - Morgenmiddag, donderdag 10 september, rond 16:00 uur wordt er een zoekactie gehouden naar de vermiste Wim Korhorn uit de stad.

De vermiste man is afgelopen maandag 7 september voor het laatste gezien nabij de Van Royenlaan in de Wijert, ten zuiden van de stad. Nadat de man niet op de uitvaart van zijn partner was verschenen werd er alarm geslagen.

De familie van de vermiste man maakt zich ernstige zorgen om de man. Daarom organiseren zij, in samenwerking met de politie, een zoekactie naar de vermiste Wim Korhorn.

Donderdagmiddag om 16:00 uur start de zoekactie vanaf de Van Royenlaan in de Wijert. Mensen die mee willen helpen zoeken zijn van harte welkom. Wél moeten zij zich van te voren aanmelden en een mondkapje dragen in verband met de coronamaatregelen.

Het signalement van de vermiste Wim Korhorn is als volgt:

• Blanke man

• Geboortedatum: 26-09-1952

• Huidige leeftijd: 67 jaar

• Lengte: tussen de 175 cm & 185 cm lang

Op bovenstaande foto draagt Wim een bril. Dit is een leesbril, die draagt hij dus meestal niet. Wim heeft inmiddels een vollere baard en langere haren dan op bovenstaande foto. Wim droeg vermoedelijk een blauw jack met een rode bies op zijn kraag en een lichtgrijs/blauw overhemd.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via de opsporingstiplijn op het telefoonnummer 0800-6070.

Wilt u donderdagmiddag om 16:00 uur mee helpen zoeken naar de vermiste Wim, meld u dan HIER aan bij de organisatie.