10-09-2020, Marc Dol - 112Groningen

Twee fietsers gewond na ongeval Stadskanaal

Stadskanaal - Op de Navolaan in Stadskanaal zijn donderdagochtend twee fietsers gewond geraakt na een aanrijding met een auto.

Een van de fietsers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Waardoor het ongeluk is gebeurd is niet bekend.