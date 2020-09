10-09-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Grote boerderijbrand in Veelerveen

Veelerveen - Donderdagmiddag om 17:55 uur is een grote brand uitgebroken bij een boerderij/agrarisch bedrijf aan de Veelerveensterweg in Veelerveen.

Volgens de eerste berichten gaat het om een landbouw onderneming, de brand is uitslaand. De rook is op grote afstand te zien. Houdt ramen en deuren gesloten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt. Er was slecht bij te komen voor de media. De brandweer heeft nog uren nageblust.