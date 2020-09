10-09-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

150 mensen geëvacueerd na brand in oud schoolgebouw in Vinkhuizen

Groningen - In schoolgebouw De Vinkenborgh aan de Travertijnstraat in de wijk Vinkhuizen heeft donderdagavond brand gewoed. Door de brand moesten 150 mensen geëvacueerd worden.

De melding van de brand kwam rond 19.55 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Op de meldkamer was een bericht binnengekomen over zwarte rook die uit een studentenkamer trok”, vertelt brandweerwoordvoerder Arvid Klijzing. “Daarop hebben we direct middelbrand gemaakt waarop ook een tweede tankautospuit werd opgeroepen.”









Pand evacueren

Volgens Klijzing was de brand snel onder controle. “Om 20.07 uur hebben we het sein ‘brand meester’ gegeven. Door de brand was er echter rook in het pand komen te staan. Daarop hebben we besloten om het pand te evacueren waardoor 150 mensen op straat kwamen te staan.” Hoe groot de schade is is onbekend.









Persoon gewond

Een ooggetuige meldt dat één persoon gewond is geraakt bij de brand. Voor het schoolgebouw stond een ambulance waarin verpleegkundigen een slachtoffer behandelden. Deze persoon is na stabilisatie meegenomen naar het ziekenhuis.









De Vinkenborgh

Het pand was tot 2010 in gebruik als schoolgebouw. In eerste instantie als De Vinkenborgh waarbij er ook een periode is geweest dat de naam Wilgenborgh gebruikt werd. Het pand wordt na een periode van leegstand gebruikt door verschillende bedrijfjes en instellingen die vanuit het oude schoolgebouw opereren.