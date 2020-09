10-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Coronaboete gaat fors omlaag

Groningen - De boete voor het overtreden van de coronamaatregelen gaat fors omlaag. De coalitiepartijen VVD, D66 en de ChristenUnie willen dat dit wordt vastgelegd in de nieuwe coronawet.

Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur donderdagavond.

Als je op dit moment betrapt wordt bij het overtreden van de anderhalvemetermaatregel krijg je een bekeuring van 390 euro en een aantekening op je strafblad. De coalitiepartijen willen dat de bekeuring op 99 euro gesteld wordt. Door dit lagere bedrag krijgen overtreders geen aantekening meer op hun strafblad. Hier was de afgelopen maanden veel om te doen. Door de aantekening kan het zijn dat je niet zomaar een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, krijgt waardoor het moeilijk is om aanspraak te maken op sommige banen.

De Tweede Kamer liet vorige week al weten het een onredelijke straf te vinden voor mensen, die zonder dat er opzet in het spel is, te dicht bij elkaar staan. Het is nog onbekend wanneer de corona spoedwet van kracht wordt. Het lijkt erop dat de wet zeker niet voor 1 november door de Tweede en Eerste Kamer is.