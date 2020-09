14-09-2020, Redactie

29 studenten positief getest op het coronavirus (Update)

Groningen - Bij Navigators Studentenvereniging Groningen zijn 13 leden positief getest op het coronavirus. Dat is donderdagavond bekendgemaakt.

Na deze constatering is in samenspraak met de GGD Groningen besloten om alle verenigingsactiviteiten tot nader order af te gelasten. De GGD Groningen is gestart met een bron- en contactonderzoek. Een woordvoerder van de vereniging laat weten de situatie zeer serieus te nemen. Men staat ook in nauw contact met de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en de Veiligheidsregio.

Update: In eerste instantie maakte de studentenvereniging melding van dertien besmettingen, maar het aantal is opgelopen naar vijftien.

Update 14-09-20:

Het aantal besmettingen met corona bij Navigators Studentenvereniging Groningen is opgelopen tot 29. Dit maakte de vereniging vandaag bekend.

Een deel is inmiddels weer klachtenvrij en de rest heeft milde klachten. De oorzaak van de besmetting is nog niet bekend.Meldt Dvhn.nl