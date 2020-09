11-09-2020, Martin Nuver 112Gr.

Coronabesmetting bij medewerkers woonzorgcentrums (Update)

Groningen - Bij een medewerker van woonzorgcentrum De Es, gevestigd aan de Beukenlaan in Groningen, is het coronavirus vastgesteld. Daarom zijn bezoekers voorlopig niet welkom in het het centrum.

Collega’s die in direct contact zijn geweest met de medewerker worden getest, evenals bewoners van de afdeling waar deze persoon werkzaam was. Volgens een woordvoerder van ZINN, de overkoepelende organisatie waar het centrum onder valt, kwam de infectie aan het licht na een test in de eigen teststraat van de zorgorganisatie. Het personeelslid had al een aantal dagen klachten. Het personeelslid is in contact geweest met mensen op de eigen afdeling en met medewerkers van andere afdelingen voor overleg. Zegt Oogtv.nl. Wanneer De Es weer open gaat, hangt af van de snelheid van de uitslagen van de eerdergenoemde testen. De huisartsenpraktijk en de apotheek in hetzelfde pand blijven wel gewoon open. Update: Ook bij Blauwborgje aan de Zonnelaan is een medewerker besmet.