11-09-2020, Martin Nuver 112Gr.

Gewonden bij brand in woning Floresstraat (Video)

Groningen - Een woning aan de Floresstraat in de stad is vrijdagmorgen om 10:45 uur zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand. De rook was van grote afstand te zien.



Twee personen hadden rook ingeademd en zijn behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning grotendeels verloren ging. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kort na 11:00 uur werd het sein brand meester gegeven door de OVD. Uit voorzorg werden meerdere omliggende woningen ontruimd. De schade aan het pand is groot. Meer foto s volgen Video op Oogtv 17:30 tweet