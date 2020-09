11-09-2020, Martin Nuver 112gr.

Brand in zendmast door onkruid branden

Groningen - De brandweer is vrijdagmiddag om 13:20 uur uitgerukt naar het Winschoterdiep in Groningen. Er woedde een brand bij een zendmast van Enexis voor het gebouw van hun. Zegt Oogtv.