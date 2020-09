12-09-2020, Ingezonden

Meerdere gewonden na ongeval in Valthermond

Valthermond (Dr.) - Bij een verkeersongeval op het Zuiderdiep in Valthermond zijn zaterdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt.

Twee auto's zijn tegen elkaar gebotst. Door de klap belandde een van de voertuigen in de voortuin van een woning. De weg lag bezaaid met brokstukken. De slachtoffers zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg afgesloten voor het verkeer.