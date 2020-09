12-09-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen

Brommerrijder gewond na ongeval

Leek - Een brommerrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat hij op een kruispunt tegen de caravan van een auto botste.

Een ambulance kwam ter plaatse om zich over de brommerrijder te ontfermen. Op het bewuste kruispunt is een fietspad waar (brom)fietsers voorrang hebben. Waardoor het ongeluk is gebeurd is niet bekend. De brommerrijder is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.