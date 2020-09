12-09-2020, Patrick Wind - 112Groningen

Brandweer redt paard uit sloot

Groningen - De brandweer heeft zaterdagavond een [dier] uit een sloot langs de Paddepoelsterweg in Groningen gered.

Door een onbekende oorzaak zat het dier in de sloot. De brandweer en de politie hebben met vereende krachten het dier uit de sloot weten te redden. Over wie de eigenaar van het dier is tast de politie nog in het duister.