12-09-2020

Motorrijder mist bocht en eindigt in bosjes

Groningen - Aan de Vestdijklaan in Groningen is zaterdagavond een motorrijder in de bosjes beland nadat hij met zijn motor in een bocht rechtdoor geschoten is.

Een ambulance kwam ter plaatse om de motorrijder te behandelen. Het is niet bekend waardoor de motorrijder rechtdoor is gegaan. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Een berger zal de motor afslepen.