13-09-2020, Marc Zijlstra 112G.

Vijf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt bij Bijzondere Gelegenheid

Slochteren - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft zaterdag 12 september vijf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt bij Bijzondere Gelegenheid aan vijf brandweermensen van de post brandweerpost Siddeburen tijdens hun korpsavond.

Ze krijgen allen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Adriaan Hoogendoorn: “Alle vijf mannen wonen in Siddeburen en zijn vrijwilliger bij de brandweer in Siddeburen. Ze ontvangen de Koninklijke Onderscheiding omdat ze allen een langdurige bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan de openbare veiligheid van hun woonplaats en de regio door hun werk voor de vrijwillige brandweer bij de Veiligheidsregio Groningen. Dat waardeer ik zeer en daarom overhandig ik graag zaterdag 12 september aan alle vijf de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”





Het gaat om de volgende gedecoreerden:





De heer P.T. (Peter) Bontsema, 59 jaar uit Siddeburen. Hij is al 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Zijn functies zijn nu: manschap, chauffeur voertuigbediener, rang hoofd brandwacht.





De heer P.S.M. (Paul) van der Geest, 63 jaar uit Siddeburen. Hij is al 24 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Zijn functies zijn nu: bevelvoerder, chauffeur voertuigbediener, oefenleider, rang brandmeester.





De heer K.R. (Kris) de Haan, 54 jaar uit Siddeburen. Hij is al 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Zijn functies zijn nu: ploegchef, bevelvoerder, oefenleider, rang brandmeester.





De heer E.J. (Eric) Moedt, 47 jaar uit Siddeburen. Hij is al 28 jaar lid van de vrijwillige brandweer (en hij is beroeps in de stad Groningen). Zijn functies zijn nu: manschap, chauffeur voertuigbediener, oefenleider, rang hoofd brandwacht.





De heer J. (Jan) de Weerd, 54 jaar uit Siddeburen. Hij is al 28 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Zijn functies zijn nu: manschap, rang hoofd brandwacht.