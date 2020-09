13-09-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen

Brandweer blust brand in grasbult

Noordbroek - Aan de Hamrik bij Noordbroek is zondagmiddag brand uitgebroken in een bult gras.

De brandweer van Wagenborgen werd aanvankelijk opgeroepen voor een bermbrand aan de Dellenweg in Wagenborgen. Deze locatie bleek niet te kloppen. De brandweer had de brand snel onder controle. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.