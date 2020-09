13-09-2020, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen

Kat door brandweer uit boom gehaald

Yde - Aan de Molendwarsstraat in Yde is zondagmiddag een kat door de brandweer uit de boom gehaald.

De kat was in de boom geklommen en durfde er niet meer uit. De brandweer van Eelde kwam ter plaatse om het dier weer naar beneden te halen. De kat had hier ook niet veel zin in en klom steeds hoger. Uiteindelijk lukte het de brandweer wel om het dier te pakken te krijgen.