13-09-2020, Patrick Wind - 112Groningen

Auto en fietser botsen in Stad

Groningen - Aan de Eendrachtskade Noordzijde in Groningen is zondagavond een ongeluk gebeurd met een auto en een fietser.

Door een onbekende oorzaak botste de auto tegen de fiets. De fietser is door ambulancepersoneel gecontroleerd. De politie maakt registratie van dit ongeval.