13-09-2020

Drie nieuwe aanhoudingen na rellen binnenstad

Groningen - De politie heeft drie nieuwe aanhoudingen verricht na de voetbalrellen van vorige week zaterdag. Bij de rellen gingen hooligans uit Nederland en Duitsland met elkaar op de vuist.

Zaterdag werden al twee aanhoudingen verricht. De derde verdachte werd zondagochtend aangehouden. Ze zitten vast voor verhoor. De drie aanhoudingen brengen het totaal op zes.

In de gemeenteraad van Groningen werd woensdagavond al over het incident gesproken. Zo stelde burgemeester Koen Schuiling dat de melding van een terrasbezoeker te laat bij de politie kwam en dat de politie pas in actie kwam nadat een ondernemer melding maakte van de ongeregeldheden.

