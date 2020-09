14-09-2020, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

Brandweer ondergeplast uit blijdschap van katje

Veendam - De brandweer van Veendam heeft zondagavond een jong katje uit een boom bevrijdt aan de Straat Malakka in Veendam. Het katje, dat al enige tijd in de boom zat, kon er niet zelf meer uitkomen.

De eigenaren hebben zelf met een ladder geprobeerd het katje er uit te halen maar het beestje klom steeds hoger. De brandweer is via een ladder zo’n zeven meter omhoog geklommen. Het katje liet zich makkelijk pakken maar de weg naar beneden was minder leuk.

Van de schrik/ spanning liet het beestje zijn plas lopen. Een onaangename verrassing voor de brandweerlieden op de grond. Eenmaal beneden kon het katje overgedragen worden aan de eigenaren die uiteraard zeer blij waren.

