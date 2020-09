14-09-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Ongeval letsel Kibbelgaarn Veendam (update)

Veendam - Aan de Kibbelgaarn in Veendam is maandagmiddag om 14:00 uur een persoon gewond geraakt. Ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Ter plaatse lagen twee fietsen op het wegdek. Een gewonde man werd gestabiliseerd.

Update: Man was aan het fietsen met zijn partner en kwam in de berm terecht. Daardoor viel hij en raakte gewond. De vrachtwagen was niet bij het ongeval betrokken.

Dvhn