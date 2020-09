14-09-2020, Dvhn.nl bron & Annet Vieregge 112gr.

Coronabesmetting medewerkster verpleeghuis Renselheerdt in Winschoten

Winschoten - In verpleeghuis Renselheerdt in Winschoten zijn twintig van de circa zestig cliënten in quarantaine geplaatst, nadat bekend werd dat een medewerkster besmet is geraakt met het coronavirus. Meldt Dvhn.nl