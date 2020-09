15-09-2020, Marc Zijlstra & Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Jongen(9) overleden na verkeersongeval in Farmsum (Video)

Farmsum - Bij een verkeersongeval op de Oosterveldweg in Farmsum is maandagmiddag omstreeks tien voor vijf een persoon ernstig gewond geraakt.

Het ongeval vond plaats nabij een fietsoversteekplaats. Door nog onbekende oorzaak werd een fietser geschept door een automobilist waarna de fietser hard ten val kwam op het wegdek. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden eerste hulp aan het gewonde slachtoffer. Meerdere ambulances kwamen ter plekke om medische assistentie te verlenen.

Het gewonde slachtoffer werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontoleerd in de ambulance. Even later is het slachtoffer met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.





De Oosterveldweg was door het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Over de toedracht van het ernstige ongeval is nog niks bekend, de politie deed ter plekke uitgebreid onderzoek naar de exacte toedracht van het ernstige verkeersongeval.