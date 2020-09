14-09-2020, Jelte Haumersen 112Groningen & Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Ongeval bij het Boveneind in Leek

Leek - Aan het Boveneind/ Samuel Leviestraat in Leek is maandagavond om 18:37 uur een ongeval gebeurt. Hulpdiensten kwamen ter plaatse.