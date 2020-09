14-09-2020, 112Groningen.nl

Brandweer verricht metingen na CO-melding in woning

Groningen - De Groninger brandweer werd maandagavond rond tien over zeven gealarmeerd voor een CO-melding aan de Henri Dunantlaan in de wijk Corpus Den Hoorn.

In een woning van een ouderencomplex was een CO-melder afgegaan. Uit voorzorg werden de stadse brandweerlieden opgeroepen om een kijkje te nemen. In de desbetreffende woning heeft men een meting verricht om te kijken of er daadwerkelijk sprake was van CO.









Uit deze meting bleek dat er geen sprake was van een gevaarlijke stof. Na 15 minuten konden de brandweerlieden weer retour naar de kazerne. Wat uiteindelijk de oorzaak was, is niet bekend.













Koolmonoxide, een echte sluipmoordenaar

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis.