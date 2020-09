14-09-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

48 Bekeuringen bij verkeerscontroles in Selwerd en Paddepoel

Groningen - De politie heeft maandagochtend 48 bekeuringen uitgedeeld bij verkeerscontroles in Selwerd en Paddepoel. Dat meldt de wijkagent van Selwerd op Twitter.

De controles werden op meerdere plekken gehouden in Selwerd en Paddepoel. “De bekeuringen zijn onder andere uitgeschreven voor het rijden met een mobieltje in de hand. In totaal werd dit 21 keer geconstateerd. Daarnaast gaat het om het negeren van het rode licht en het rijden op de busbaan. Ook werd er een zogenaamde WOK-melding gemaakt vanwege een constructiesnelheid”, aldus de wijkagent.





“Een WOK-melding wil zeggen dat je een Wacht Op Keuring-status krijgt in het kentekenregister van de RDW. Je mag dan niet rijden. Pas als de bromfiets opnieuw gekeurd is mag je de weg weer op.”