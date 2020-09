15-09-2020, Dvhn.nl bron

Man uit Leek bedreigt vrouwen met de dood

Leek - Een 39-jarige man heeft tussen september en eind maart vorig jaar vier vrouwen de stuipen op het lijf gejaagd. De inwoner van Leek bedreigde de slachtoffers op soms lugubere wijze met de dood. Meldt Dvhn

Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Assen. Op 20 september 2018 appte hij vanuit Leek naar een vriendin van een van de bedreigde vrouwen: ,,Ik hak haar hoofd eraf en breng het bij haar ouders. Daarna meld ik me bij de politie.”

In dezelfde periode trokken hulpverlenende instanties aan de bel, omdat de man tegenover hen doodsbedreigingen had geuit tegen de moeder van zijn kind. Ze waren in een rechtszaak verwikkeld over een omgangsregeling. De hulpverleners vonden de bedreigingen zo ernstig dat ze besloten om hun geheimhoudingsplicht te schenden en de politie waarschuwden.

