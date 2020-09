15-09-2020, Patrick Wind 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Bulkwagen gekanteld bij rotonde Ruskenveen Hoogkerk (Video)

Hoogkerk - Bij een verkeersongeval dinsdagmiddag om 14:00 uur op de rotonde Ruskenveen bij Hoogkerk is een bulkwagen achter een vrachtwagen gekanteld.

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. De rotonde is vanwege het ongeluk afgesloten. Niemand raakte gewond. Wat de inhoud van de tankwagen exact is, is onbekend. Het product stinkt behoorlijk meldt de fotograaf ter plaatse. De brandweer kwam ook ter plaatse voor assistentie.

Het wegdek werd later schoongespoten en daarna ging berger Poort het gevaarte takelen. De werkzaamheden duren tot minimaal het einde van de middag.

Tv Noord

Oogtv

Dvhn