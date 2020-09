15-09-2020, Redactie

Getuigen gezocht van inbraak in Ter Apel

Ter Apel - De politie is op zoek naar getuigen van een woninginbraak aan de Viaductstraat in Ter Apel. De inbraak werd zaterdag 12 september 2020 tussen 18:50 uur en 19:35 uur gepleegd in de Viaductstraat in Ter Apel.

Dit melden diverse media. Informatie is welkom, ook eventuele camerabeelden kunnen belangrijk zijn en zijn zeer welkom. Bel 0900-8844. Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.