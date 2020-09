15-09-2020, Dvhn.nl bron

Politie vindt kinder- en dierenporno op telefoon van agent

Groningen - De Rechtbank Noord-Nederland heeft dinsdagmiddag het voorarrest verlengd van een 30-jarige voormalige politieagent uit Groningen.

Hij werd op 1 juni opgepakt voor fraude en witwassen. Later werd één kilo cocaïne aangetroffen in de auto van de man. Inmiddels is bekend dat op de telefoon van de man kinder- en dierenporno stond.

Het onderzoek naar de agent loopt nog steeds, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Ook moet de agent nog geestelijk onderzocht worden.

Er is onduidelijkheid over de vingerafdrukken van de agent, die zouden zijn aangetroffen op de tas waar de cocaïne in zat. De afdrukken aan de buitenkant waren van de broer van de agent, maar aan de binnenzijde zaten ook afdrukken. Het is nog niet duidelijk of deze van de agent zijn.