16-09-2020, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver redactie

Ongeval letsel Gedempte Zuiderdiep

Groningen - Op de kruising Gedempte Zuiderdiep/Kleine Raamstraat heeft woensdagmorgen om 10:55 uur een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een scooterrijdster.

Hierbij is de scooter bestuurster gewond geraakt. Ze werd even gecontroleerd in een ambulance maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De scooter heeft wat schade opgelopen. De kleine Raamstraat was even afgesloten hierdoor.