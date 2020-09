16-09-2020, Patrick Wind 112Groningen & Martin Nuver redactie

Ongeval bij De Hallen in Groningen

Groningen - Bij de De Hallen zijn woensdagmiddag om 12:00 uur t.h.v. de Sligro twee auto`s tegen elkaar gebotst.

De toedracht van het ongeval is niet bekend. Aan de wagens ontstond forse schade. Niemand raakte gewond, wel werden de bestuurders kort gecontroleerd door ambulance medewerkers.

Een politie auto die ter plaatse was gekomen had storing(rookte) in zijn motorcompartiment, deze ging naar de garage voor onderhoud. Poort sleepte beide auto`s van het ongeval af.